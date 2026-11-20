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Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином развитие экономических отношений
Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином развитие экономических отношений - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином развитие экономических отношений
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил развитие экономических отношений между двумя... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T22:43+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил развитие экономических отношений между двумя странами, а также проблему распространения наркотика фентанила.
Встреча лидеров двух стран прошла в четверг на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
"Затем я провел с председателем Си очень продуктивную двустороннюю встречу, на которой мы обсудили огромный прогресс в экономических отношениях с Китаем, в том числе вопрос фентанила, объемы поступления которого значительно сократились", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По утверждению американского лидера, объем поставок фентанила в США морским путем сократился на 97%.
В декабре 2025 года Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения. Он заявил, что мера направлена на защиту американцев от последствий распространения этого наркотика.
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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, АТЭС
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил развитие экономических отношений между двумя странами, а также проблему распространения наркотика фентанила.
Встреча лидеров двух стран прошла в четверг на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
"Затем я провел с председателем Си очень продуктивную двустороннюю встречу, на которой мы обсудили огромный прогресс в экономических отношениях с Китаем, в том числе вопрос фентанила, объемы поступления которого значительно сократились", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По утверждению американского лидера, объем поставок фентанила в США морским путем сократился на 97%.
В декабре 2025 года Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения. Он заявил, что мера направлена на защиту американцев от последствий распространения этого наркотика.