https://1prime.ru/20261120/tramp-875436204.html

Трамп заявил, что повторил бы операцию против Ирана при необходимости

Трамп заявил, что повторил бы операцию против Ирана при необходимости - 20.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что повторил бы операцию против Ирана при необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости повторил бы операцию против Ирана. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T23:06+0300

2026-11-20T23:06+0300

2026-11-20T23:06+0300

сша

иран

израиль

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости повторил бы операцию против Ирана. "Ответ, безусловно, да, потому что мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием", - сказал Трамп журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.

сша

иран

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сша, иран, израиль, дональд трамп