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Трамп заявил, что повторил бы операцию против Ирана при необходимости
Трамп заявил, что повторил бы операцию против Ирана при необходимости - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что повторил бы операцию против Ирана при необходимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости повторил бы операцию против Ирана. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T23:06+0300
2026-11-20T23:06+0300
2026-11-20T23:06+0300
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости повторил бы операцию против Ирана. "Ответ, безусловно, да, потому что мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием", - сказал Трамп журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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сша, иран, израиль, дональд трамп
США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости повторил бы операцию против Ирана.
"Ответ, безусловно, да, потому что мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.