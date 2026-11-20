https://1prime.ru/20261120/tsb-875408682.html
ЦБ предлагает снизить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО до 1 рубля
ЦБ предлагает снизить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО до 1 рубля - 20.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ предлагает снизить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО до 1 рубля
ЦБ РФ предлагает снизить до символического 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО, это позволит страховщикам снижать стоимость полисов для опытных и | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:07+0300
2026-11-20T11:07+0300
2026-11-20T11:17+0300
бизнес
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875408682.jpg?1795162629
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает снизить до символического 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО, это позволит страховщикам снижать стоимость полисов для опытных и аккуратных водителей, проект соответствующего указания Банка России опубликован на сайте регулятора. "Впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля. Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев – сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок", - поясняет ЦБ. Тарифный коридор по ОСАГО — это диапазон, который устанавливает Банк России для базовой ставки полиса. В пределах этого диапазона страховые компании устанавливают цену полиса для каждого конкретного водителя, учитывая его стаж, историю аварийности и регион проживания. При этом ЦБ допускает значительный рост тарифа для аварийных водителей. Документ предусматривает увеличение верхней границы базового тарифа ОСАГО на 20% – для обычных автовладельцев, на 35% – для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (за исключением используемых на регулярных перевозках) и на 6,6% – для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, используемых на регулярных перевозках). "Это позволит сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО", - говорится в сообщении ЦБ. По данным регулятора, за по итогам первых трех кварталов текущего года средняя выплата по ОСАГО выросла уже почти на 11% - до 128 тысяч рублей, а в результате совершенствования правил определения стоимости ремонта по ОСАГО она увеличится еще на 10%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россия, банк россии
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ предлагает снизить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО до 1 рубля
Центробанк хочет снизить нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО до 1 рубля
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает снизить до символического 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО, это позволит страховщикам снижать стоимость полисов для опытных и аккуратных водителей, проект соответствующего указания Банка России опубликован на сайте регулятора.
"Впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического 1 рубля. Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев – сейчас на их долю приходится более 79% от всех продаж годовых страховок", - поясняет ЦБ.
Тарифный коридор по ОСАГО — это диапазон, который устанавливает Банк России для базовой ставки полиса. В пределах этого диапазона страховые компании устанавливают цену полиса для каждого конкретного водителя, учитывая его стаж, историю аварийности и регион проживания.
При этом ЦБ допускает значительный рост тарифа для аварийных водителей.
Документ предусматривает увеличение верхней границы базового тарифа ОСАГО на 20% – для обычных автовладельцев, на 35% – для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (за исключением используемых на регулярных перевозках) и на 6,6% – для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, используемых на регулярных перевозках).
"Это позволит сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО", - говорится в сообщении ЦБ.
По данным регулятора, за по итогам первых трех кварталов текущего года средняя выплата по ОСАГО выросла уже почти на 11% - до 128 тысяч рублей, а в результате совершенствования правил определения стоимости ремонта по ОСАГО она увеличится еще на 10%.