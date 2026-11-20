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ЦБ предложил снизить коэффициент территорий по ОСАГО для 32 городов

ЦБ предложил снизить коэффициент территорий по ОСАГО для 32 городов - 20.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ предложил снизить коэффициент территорий по ОСАГО для 32 городов

ЦБ предложил снизить коэффициент территорий (КТ), влияющий на стоимость полисов ОСАГО для 32 городов, где сокращается убыточность по этому виду страхования, и... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:53+0300

2026-11-20T11:53+0300

2026-11-20T11:53+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. ЦБ предложил снизить коэффициент территорий (КТ), влияющий на стоимость полисов ОСАГО для 32 городов, где сокращается убыточность по этому виду страхования, и повысить – для 39 территорий, где она выросла, проект соответствующего указания Банка России опубликован на официальном сайте регулятора. Территориальный коэффициент отражает уровень страховых рисков на разных территориях России и влияет на стоимость полисов ОСАГО для жителей: чем выше КТ, тем дороже полис при прочих равных условиях. ЦБ утверждает значение этого коэффициента для каждого субъекта РФ и отдельно - для крупных населенных пунктов. "Что касается КТ для обычных водителей, предлагается снизить его для 32 городов (в 23 субъектах страны), где сокращается убыточность по ОСАГО, и, напротив, повысить значение для 39 территорий (в 12 субъектах) с высоким уровнем убыточности", - сообщает ЦБ. Для физических лиц КТ определяется по месту постоянной регистрации автовладельца. То есть, если автомобиль зарегистрирован в одном субъекте РФ, а владелец "прописан" в другом, для расчета ОСАГО применяется коэффициент там, где зарегистрирован именно водитель, подчеркивает Центробанк. При этом, по мнению регулятора, повышение КТ в "аварийных" субъектах РФ не означает автоматического повышения цен для проживающих на этих территориях безаварийных водителей, поскольку такое решение может компенсироваться более низкой базовой ставкой. Кроме того, ЦБ предложил ввести отдельный КТ для коммерческого транспорта. Сейчас он един, но в отличие от машин обычных автовладельцев транспорт юридических лиц в половине случаев попадает в аварии не по месту регистрации компании, обращает внимание ЦБ. "Предлагается ввести для него отдельный КТ с одновременной актуализацией его значений, в том числе с понижением для многих территорий", - говорится в сообщении. Банк России также планирует установить, что для автомобилистов из населенного пункта, который присоединяется к крупному городу или населенному пункту с более высоким значением КТ, изменение значений этого коэффициента для расчета стоимости страховки будет постепенным – в течение трех лет с момента присоединения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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