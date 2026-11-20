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В союзе автостраховщиков прокомментировали предложение ЦБ по ОСАГО

В союзе автостраховщиков прокомментировали предложение ЦБ по ОСАГО - 20.11.2026, ПРАЙМ

В союзе автостраховщиков прокомментировали предложение ЦБ по ОСАГО

Предложенное Банком России изменение тарифного коридора по ОСАГО, включая снижение его нижней границы до 1 рубля, не означает, что страховщики будут... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:28+0300

2026-11-20T14:28+0300

2026-11-20T14:28+0300

бизнес

финансы

рса

банк россии

российский союз автостраховщиков

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Предложенное Банком России изменение тарифного коридора по ОСАГО, включая снижение его нижней границы до 1 рубля, не означает, что страховщики будут автоматически применять минимальный тариф, разъяснили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков. "Изменение границ тарифного коридора не означает автоматического применения страховщиками минимального или максимального из установленных значений. Напоминаем, что страховщик вправе выбрать любую величину в рамках коридора, а не только минимум или максимум", – сообщили в союзе. ЦБ в пятницу опубликовал проект указания, в котором, в частности, предложил фактически отказаться от установления минимальной величины базового тарифа по ОСАГО, снизив нижнюю границу тарифного коридора до символического 1 рубля. "Базовый тариф - только один из элементов, учитываемых при расчете страховой премии. Страховая премия также напрямую зависит от коэффициентов, таких как коэффициент возраста-стажа, территориальный коэффициент (КТ) и иные", - напомнили в РСА. Одновременно ЦБ предложил поднять верхнюю границу тарифного коридора: для легковых автомобилей граждан, мотоциклов, тракторов и спецтехники – на 20%, для коммерческих легковых автомобилей, автобусов (кроме регулярных перевозок), такси и грузовиков – на 35%, для трамваев, троллейбусов и автобусов, которые используются для регулярных перевозок – на 6,6%. Страховщики поддержали предложения регулятора по расширению тарифного коридора. "Считаем это правильным трендом и очередным шагом для еще большей индивидуализации страховых тарифов по ОСАГО. Новое расширение сохранит и даже усилит конкуренцию между страховщиками за безаварийных клиентов с хорошей страховой историей и минимальным риском, которых подавляющее большинство, для таких автовладельцев возможности получить пониженный тариф расширяются", - отметили в союзе. "В то же время увеличение верхних границ коридора позволит страховщикам повысить тариф для тех автовладельцев, по которым в настоящее время тарифа может не хватать для покрытия страхового риска, то есть для аварийных сегментов", – добавили в РСА.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, рса, банк россии, российский союз автостраховщиков