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ЦБ призвал инвесторов не передавать брокерские счета самозванным инвест-гуру

ЦБ призвал инвесторов не передавать брокерские счета самозванным инвест-гуру - 20.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ призвал инвесторов не передавать брокерские счета самозванным инвест-гуру

Банк России рекомендует инвесторам не передавать свои брокерские счета самозванными инвест-гуру без лицензии, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:47+0300

2026-11-20T18:47+0300

2026-11-20T18:47+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует инвесторам не передавать свои брокерские счета самозванными инвест-гуру без лицензии, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. "Инвесторам не стоит передавать свои брокерские счета в управление специалистам, у которых нет разрешения от ЦБ на эту деятельность и подтвержденной квалификации... Сотрудничество с самоназванными "инвест-гуру" несет в себе повышенные риски для инвестора", - говорится в сообщении. Это не то же самое, что воспользоваться услугами профессионального доверительного управляющего, подчеркивает ЦБ. "Такой человек не находится под надзором регулятора, в результате инвестор может потерять деньги, а его действия - оказаться частью незаконной схемы", - добавляется в сообщении. Банк России при выборе финансовых специалистов рекомендует убедиться, что у них есть лицензия ЦБ на доверительное управление, она выдается только юридическим лицам. "Не передавайте доступ к своим брокерским счетам лицам, у которых нет статуса профессионального участника рынка ценных бумаг. Физическое лицо может быть включено в реестр инвестиционных советников, но такой статус не дает ему право торговать по счетам инвесторов", - уточняется в материалах. При этом если навыков торговли на бирже мало, лучше воспользоваться услугами лицензированных доверительных управляющих, либо выбирать понятные инвестиционные продукты. Банк России напоминает, что следит за нарушениями законодательства о противодействии манипулированию и инсайдерской торговле. "Такие действия строго наказываются: от приостановки совершения операций до 6 месяцев до привлечения к административной ответственности", - заключается в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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