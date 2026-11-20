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Цена на золото опустилась ниже 3600 долларов за тройскую унцию
Цена на золото опустилась ниже 3600 долларов за тройскую унцию - 20.11.2026, ПРАЙМ
Цена на золото опустилась ниже 3600 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото падает почти на 4%, показатель впервые с начала сентября прошлого года опустился ниже 3600 долларов за тройскую унцию, следует из данных | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T07:29+0300
2026-11-20T07:29+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото падает почти на 4%, показатель впервые с начала сентября прошлого года опустился ниже 3600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 141,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,83%, до 3 544,2 доллара за тройскую унцию - ниже 3600 долларов впервые с 5 сентября 2025 года.
А ранее в пятницу показатель достигал 3 527,27 доллара.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 6% - до 41,665 доллара за унцию.
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рынок, торги, comex
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото падает почти на 4%, показатель впервые с начала сентября прошлого года опустился ниже 3600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 141,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,83%, до 3 544,2 доллара за тройскую унцию - ниже 3600 долларов впервые с 5 сентября 2025 года.
А ранее в пятницу показатель достигал 3 527,27 доллара.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 6% - до 41,665 доллара за унцию.