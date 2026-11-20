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Цена на платину опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию
Цена на платину опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию - 20.11.2026, ПРАЙМ
Цена на платину опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию
Биржевая стоимость платины теряет 3%, цена опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию впервые с 20 августа прошлого года, следует из данных торгов. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T07:53+0300
2026-11-20T07:53+0300
2026-11-20T07:53+0300
рынок
торги
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины теряет 3%, цена опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию впервые с 20 августа прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.29 мск цена январского фьючерса на платину падает на 3,39% к предыдущему закрытию - до 1 290,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 1300 долларов впервые с 20 августа прошлого года.
Котировки драгметаллов в последнее время заметно падают. Так, ранее в пятницу биржевая цена золота в мире достигла очередного минимума с сентября прошлого года.
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рынок, торги
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины теряет 3%, цена опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию впервые с 20 августа прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.29 мск цена январского фьючерса на платину падает на 3,39% к предыдущему закрытию - до 1 290,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 1300 долларов впервые с 20 августа прошлого года.
Котировки драгметаллов в последнее время заметно падают. Так, ранее в пятницу биржевая цена золота в мире достигла очередного минимума с сентября прошлого года.