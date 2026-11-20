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Цена на платину опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию

Цена на платину опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию - 20.11.2026, ПРАЙМ

Цена на платину опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию

Биржевая стоимость платины теряет 3%, цена опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию впервые с 20 августа прошлого года, следует из данных торгов. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T07:53+0300

2026-11-20T07:53+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины теряет 3%, цена опустилась ниже 1300 долларов за тройскую унцию впервые с 20 августа прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 7.29 мск цена январского фьючерса на платину падает на 3,39% к предыдущему закрытию - до 1 290,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 1300 долларов впервые с 20 августа прошлого года. Котировки драгметаллов в последнее время заметно падают. Так, ранее в пятницу биржевая цена золота в мире достигла очередного минимума с сентября прошлого года.

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