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Цена на медь в мире упала до минимума с марта
Цена на медь в мире упала до минимума с марта - 20.11.2026, ПРАЙМ
Цена на медь в мире упала до минимума с марта
Биржевая стоимость меди в мире в пятницу падает почти на 2%, достигнув самой низкой отметки с марта, следует из данных торгов. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T07:53+0300
2026-11-20T07:53+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди в мире в пятницу падает почти на 2%, достигнув самой низкой отметки с марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.35 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,89% относительно предыдущего закрытия - до 5,4858 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Минимально в ходе торгов показатель опускался до 5,4768 доллара за фунт, что стало минимумом с 31 марта.
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рынок, торги, comex
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди в мире в пятницу падает почти на 2%, достигнув самой низкой отметки с марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.35 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,89% относительно предыдущего закрытия - до 5,4858 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Минимально в ходе торгов показатель опускался до 5,4768 доллара за фунт, что стало минимумом с 31 марта.