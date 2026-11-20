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Цена на палладий опустилась ниже 900 долларов за тройскую унцию

Цена на палладий опустилась ниже 900 долларов за тройскую унцию - 20.11.2026, ПРАЙМ

Цена на палладий опустилась ниже 900 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на палладий падает в пятницу на 3%, показатель впервые с апреля прошлого года оказался ниже 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:02+0300

2026-11-20T08:02+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий падает в пятницу на 3%, показатель впервые с апреля прошлого года оказался ниже 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.41 мск цена декабрьского фьючерса на палладий падает на 3,1%, до 878,75 доллара за тройскую унцию - ниже отметки в 900 долларов впервые с 10 апреля прошлого года. С начала ноября палладий подешевел на 10%, а с начала недели его цена опустилась на 12%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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