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Центробанк установил официальный курс валют с субботы
Центробанк установил официальный курс валют с субботы - 20.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк установил официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 2,13 копейки - до 12,2759 рубля, доллара - на 26,21 копейки, до 82,1911 рубля, евро... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T18:01+0300
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рынок
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 2,13 копейки - до 12,2759 рубля, доллара - на 26,21 копейки, до 82,1911 рубля, евро - на 48,48 копейки, до 90,3445 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк установил официальный курс валют с субботы
ЦБ: официальный курс доллара с субботы вырос до 82,19 рубля, евро - до 90,34 рубля
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 2,13 копейки - до 12,2759 рубля, доллара - на 26,21 копейки, до 82,1911 рубля, евро - на 48,48 копейки, до 90,3445 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.