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Цены на золото готовятся завершить неделю сильнейшим падением с марта

Цены на золото готовятся завершить неделю сильнейшим падением с марта - 20.11.2026, ПРАЙМ

Цены на золото готовятся завершить неделю сильнейшим падением с марта

Биржевая стоимость золота снижается в пятницу, неделю цены на драгметалл также готовятся завершить падением - сильнейшим с марта, следует из данных торгов. | 20.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается в пятницу, неделю цены на драгметалл также готовятся завершить падением - сильнейшим с марта, следует из данных торгов. По состоянию на 21.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 178,25 доллара, или на 4,84% - до 3507,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 7,97% - до 40 825 долларов за унцию. С понедельника золото подешевело на 9,5%. В марте недельное снижение цен достигало 9,62%. Серебро за неделю подешевело на 16,7%. Это максимальное недельное падение с января. Тогда оно достигало 22,5%. "Продолжающаяся распродажа акций, связанная с ИИ, провоцирует вынужденную ликвидацию позиций по золоту для покрытия убытков", - прокомментировал агентству Рейтер директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер (David Meger). В пятницу бумаги техсектора США подешевели на фоне снижения акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic. В четверг Anthropic провел IPO по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов. В ходе торгов пятницы бумаги компании дешевеют на 13%. "Повышение процентных ставок, укрепление доллара, перспективы сохранения высокой инфляции, что побуждает ФРС продолжать повышать процентные ставки, — все эти факторы, которые мы наблюдаем, негативно влияют на золото", - добавил аналитик.

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