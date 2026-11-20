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"Туполев" сменил юридический адрес с Москвы на Казань

"Туполев" сменил юридический адрес с Москвы на Казань - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Туполев" сменил юридический адрес с Москвы на Казань

Компания "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) с 19 ноября перенесла юридический адрес из Москвы в Казань, сообщает пресс-служба главы... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:49+0300

2026-11-20T15:49+0300

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КАЗАНЬ, 20 ноя – ПРАЙМ. Компания "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) с 19 ноября перенесла юридический адрес из Москвы в Казань, сообщает пресс-служба главы Татарстана. О планах по смене регистрации юридического лица АО "Туполев" РИА Новости рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации в июне. Пресс-служба главы Татарстана в пятницу уточнила, что в Казань переедет часть управленческого персонала, в том числе генеральный директор АО "Туполев". В Москве останется центральное конструкторское бюро компании, вокруг которого десятилетиями формировались связи с научными институтами, авиационными предприятиями, испытательными организациями и вузами. Отмечается, что ЦКБ будет работать в статусе обособленного подразделения. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации В. В. Путина и решением общего собрания акционеров АО "Туполев" с 19 ноября юридический адрес предприятия перенесен из Москвы в Казань", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, перевести подразделения, завязанные на производственных и административных процессах, планируется поэтапно. Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме отметил, что усилия по переезду госкомпаний в регионы нужно наращивать. "Туполев" - ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, также предприятие производит гражданские самолеты. В столице Татарстана расположен завод АО "Туполев" - Казанский авиационный завод, выпускающий бомбардировщики Ту-160 и работающий над производством пассажирских Ту-214.

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бизнес, россия, москва, татарстан, казань, владимир путин