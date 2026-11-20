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Проектная компания рассказала о стоимости электроэнергии с АЭС "Аккую" в Турции

Проектная компания рассказала о стоимости электроэнергии с АЭС "Аккую" в Турции - 20.11.2026, ПРАЙМ

Проектная компания рассказала о стоимости электроэнергии с АЭС "Аккую" в Турции

Половина от общего объема электроэнергии, вырабатываемой АЭС "Аккую" в Турции, будет продаваться по средневзвешенной цене 12,35 цента за кВт.ч в течение 15 лет... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T19:15+0300

2026-11-20T19:15+0300

2026-11-20T19:16+0300

газ

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стамбул

алексей лихачев

аэс "аккую"

аккую нуклеар

росатом

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СТАМБУЛ, 20 ноя – ПРАЙМ. Половина от общего объема электроэнергии, вырабатываемой АЭС "Аккую" в Турции, будет продаваться по средневзвешенной цене 12,35 цента за кВт.ч в течение 15 лет с начала коммерческой эксплуатации каждого из блоков, остальной объем генерации будет реализовываться на открытом рынке, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. По словам Дедусенко, соглашение о покупке электроэнергии с АЭС "Аккую" было заключено с турецкой стороной еще в 2017 году. "По его условиям, проектная компания "Аккую Нуклеар", которая отвечает за сооружение АЭС "Аккую" и далее будет отвечать за ее эксплуатацию и выступать ее собственником, будет продавать турецкой государственной электрогенерирующей компании EÜAŞ 50% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой АЭС, по средневзвешенной цене 12,35 цента/кВт.ч в течение 15 лет с начала коммерческой эксплуатации каждого из блоков. Остальной объем генерации будет реализовываться на открытом рынке. Все эти параметры, согласованные российской и турецкой сторонами, сохраняют силу", - сообщил Дедусенко. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, первое электричество со станции начнет поступать в энергосистему страны в январе-феврале, сообщил 13 ноября глава "Росатома" Алексей Лихачев. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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газ, промышленность, турция, стамбул, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом