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На Украине из графика выбились 99 пассажирских поездов

На Украине из графика выбились 99 пассажирских поездов - 20.11.2026, ПРАЙМ

На Украине из графика выбились 99 пассажирских поездов

Задержки в движении поездов на Украине уже превысили 10 часов, из графика выбились 99 пассажирских составов, приводит данные компания-оператор "Украинские... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:13+0300

2026-11-20T10:13+0300

2026-11-20T10:13+0300

бизнес

днепропетровск

украина

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Задержки в движении поездов на Украине уже превысили 10 часов, из графика выбились 99 пассажирских составов, приводит данные компания-оператор "Украинские железные дороги" на своем сайте. О массовых задержках поездов "Украинские железные дороги" сообщила в своем Telegram-канале в пятницу утром. Отставание от графика в компании объяснили повреждением железнодорожной инфраструктуры. Согласно данным на сайте компании, с опозданием следует 99 поездов. Худшая ситуация наблюдается на днепропетровском направлении. Поезда, идущие через Днепропетровск или непосредственно направляющиеся в этот город, отстают от графика на шесть часов и более. Наибольшее отставание у международного поезда Хелм - Днепропетровск, он задерживается на 10 часов 26 минут. Ранее украинский министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявил, что около 400 локомотивов компании "Украинские железные дороги" были повреждены в текущем году.

днепропетровск

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бизнес, днепропетровск, украина