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Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине
Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине - 20.11.2026, ПРАЙМ
Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине
Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T19:17+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета. "Сегодня Совет ЕС принял два решения, позволяющих предоставить Украине новую военную помощь в рамках Европейского фонда мира (EPF) на сумму 1 миллиард евро посредством совместных закупок боевой и небоевой техники для вооруженных сил Украины", - указывается в заявлении. Отмечается, что до конца 2027 года предусмотрена поставка Киеву дронов, техники для ПВО, боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, радиолокационных систем и взрывчатых веществ. С учетом объявленной в пятницу суммы общий объем поддержки Киева с момента создания Европейского фонда мира в 2021 году составит 11,8 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, ес, европейский фонд мира, европа, оружие, совет евросоюза
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА, ЕВРОПА, ОРУЖИЕ, Совет Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета.
"Сегодня Совет ЕС принял два решения, позволяющих предоставить Украине новую военную помощь в рамках Европейского фонда мира (EPF) на сумму 1 миллиард евро посредством совместных закупок боевой и небоевой техники для вооруженных сил Украины", - указывается в заявлении.
Отмечается, что до конца 2027 года предусмотрена поставка Киеву дронов, техники для ПВО, боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, радиолокационных систем и взрывчатых веществ.
С учетом объявленной в пятницу суммы общий объем поддержки Киева с момента создания Европейского фонда мира в 2021 году составит 11,8 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.