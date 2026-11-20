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Названы вакансии для водителей в 300 тысяч рублей
Названы вакансии для водителей в 300 тысяч рублей - 20.11.2026, ПРАЙМ
Названы вакансии для водителей в 300 тысяч рублей
Работодатели сразу нескольких российских городов предлагают вакансии для водителей в 300 тысяч рублей, показал анализ сервиса SuperJob для РИА Новости. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T04:59+0300
2026-11-20T04:59+0300
2026-11-20T04:59+0300
бизнес
набережные челны
москва
магадан
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Работодатели сразу нескольких российских городов предлагают вакансии для водителей в 300 тысяч рублей, показал анализ сервиса SuperJob для РИА Новости.
Например, в Набережных Челнах будущему водителю-экспедитору готовы предложить от 350 тысяч рублей в месяц. В Москве ищут водителя категории Е на зарплату 270-330 тысяч рублей. Его коллеге в Магадане предлагают 260-300 тысяч рублей.
Чуть более скромные по зарплате предложения есть в других городах страны - водителю-экспедитору на лесовоз в Усть-Илимске предлагают от 217,5 тысячи рублей в месяц, водителю электробуса в Санкт-Петербурге - до 200 тысяч рублей. В якутском поселке Югоренок начальнику автотранспортного участка предлагают 174-217,5 тысячи рублей.
По данным сервиса, водитель грузового автомобиля в октябре возглавил рейтинг наиболее востребованных позиций в транспортно-логистической отрасли РФ, опередив кладовщика и комплектовщика. Каждая вторая вакансия в транспортно-логистической отрасли (51%) была открыта для кандидатов без опыта или с опытом до года.
набережные челны
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бизнес, набережные челны, москва, магадан
Бизнес, Набережные челны, МОСКВА, Магадан
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Работодатели сразу нескольких российских городов предлагают вакансии для водителей в 300 тысяч рублей, показал анализ сервиса SuperJob для РИА Новости.
Например, в Набережных Челнах будущему водителю-экспедитору готовы предложить от 350 тысяч рублей в месяц. В Москве ищут водителя категории Е на зарплату 270-330 тысяч рублей. Его коллеге в Магадане предлагают 260-300 тысяч рублей.
Чуть более скромные по зарплате предложения есть в других городах страны - водителю-экспедитору на лесовоз в Усть-Илимске предлагают от 217,5 тысячи рублей в месяц, водителю электробуса в Санкт-Петербурге - до 200 тысяч рублей. В якутском поселке Югоренок начальнику автотранспортного участка предлагают 174-217,5 тысячи рублей.
По данным сервиса, водитель грузового автомобиля в октябре возглавил рейтинг наиболее востребованных позиций в транспортно-логистической отрасли РФ, опередив кладовщика и комплектовщика. Каждая вторая вакансия в транспортно-логистической отрасли (51%) была открыта для кандидатов без опыта или с опытом до года.