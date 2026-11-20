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Названы вакансии для водителей в 300 тысяч рублей

Названы вакансии для водителей в 300 тысяч рублей - 20.11.2026, ПРАЙМ

Названы вакансии для водителей в 300 тысяч рублей

Работодатели сразу нескольких российских городов предлагают вакансии для водителей в 300 тысяч рублей, показал анализ сервиса SuperJob для РИА Новости. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T04:59+0300

2026-11-20T04:59+0300

2026-11-20T04:59+0300

бизнес

набережные челны

москва

магадан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875400805.jpg?1795139941

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Работодатели сразу нескольких российских городов предлагают вакансии для водителей в 300 тысяч рублей, показал анализ сервиса SuperJob для РИА Новости. Например, в Набережных Челнах будущему водителю-экспедитору готовы предложить от 350 тысяч рублей в месяц. В Москве ищут водителя категории Е на зарплату 270-330 тысяч рублей. Его коллеге в Магадане предлагают 260-300 тысяч рублей. Чуть более скромные по зарплате предложения есть в других городах страны - водителю-экспедитору на лесовоз в Усть-Илимске предлагают от 217,5 тысячи рублей в месяц, водителю электробуса в Санкт-Петербурге - до 200 тысяч рублей. В якутском поселке Югоренок начальнику автотранспортного участка предлагают 174-217,5 тысячи рублей. По данным сервиса, водитель грузового автомобиля в октябре возглавил рейтинг наиболее востребованных позиций в транспортно-логистической отрасли РФ, опередив кладовщика и комплектовщика. Каждая вторая вакансия в транспортно-логистической отрасли (51%) была открыта для кандидатов без опыта или с опытом до года.

набережные челны

москва

магадан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, набережные челны, москва, магадан