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Вице-канцлер Германии призвал снизить бюрократию в банковском секторе Европы

Вице-канцлер Германии призвал снизить бюрократию в банковском секторе Европы - 20.11.2026, ПРАЙМ

Вице-канцлер Германии призвал снизить бюрократию в банковском секторе Европы

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал снизить бюрократию в банковском секторе Европы, передает агентство DPA. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:03+0300

2026-11-20T20:03+0300

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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал снизить бюрократию в банковском секторе Европы, передает агентство DPA. "Министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал... снизить бюрократию в банковском секторе (Европы - ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что Клингбайль сделал соответствующее заявление на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте-на-Майне. По данным агентства, вице-канцлер Германии отметил, что упрощать административные процедуры нужно продуманно, избегая при этом тотального дерегулирования. По его словам, для этого Еврокомиссии следует подготовить пакет мер, который, к примеру, смягчит требования к отчетности участников финансового рынка. Клингбайль отметил, что предлагаемых Еврокомиссией отдельных мер недостаточно. Он подчеркнул, что институтам ЕС необходимо как можно скорее снизить бюрократическую нагрузку на весь финансовый сектор. Ранее газета Welt со ссылкой на доклад Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall сообщала, что Еврокомиссия, вопреки своим обещаниям избавиться от излишней бюрократии, издала за 2025 год почти 1,5 тысячи подзаконных актов в области производственной и предпринимательской деятельности, установив рекорд за последние 15 лет.

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финансы, банки, германия, европа, фрг, ес