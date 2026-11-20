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"ВКонтакте" подала в Москве еще один иск к структурам Apple

"ВКонтакте" подала в Москве еще один иск к структурам Apple - 20.11.2026, ПРАЙМ

"ВКонтакте" подала в Москве еще один иск к структурам Apple

Компания VK (российская соцсеть "ВКонтакте") направила в арбитражный суд Москвы еще один иск к американской Apple Inc., ирландской Apple Distribution... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:46+0300

2026-11-20T15:46+0300

2026-11-20T15:47+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Компания VK (российская соцсеть "ВКонтакте") направила в арбитражный суд Москвы еще один иск к американской Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd и российскому ООО "Эппл Рус" с суммой исковых требований 10 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 19 ноября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. В настоящее время этот же суд рассматривает иск ООО "ВК" к тем же ответчикам, в котором истец требует от них вернуть мобильные приложения VK в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из них и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Речь идет о трех таких приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, вк