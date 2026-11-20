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VK требует с Apple более 31 миллиона евро

VK требует с Apple более 31 миллиона евро - 20.11.2026, ПРАЙМ

VK требует с Apple более 31 миллиона евро

Российская компания VK требует с Apple более 31 миллиона евро, полученных за счет покупок пользователей приложений VK через App Store, сообщили РИА Новости в... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:25+0300

2026-11-20T16:25+0300

2026-11-20T16:25+0300

технологии

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российская компания VK требует с Apple более 31 миллиона евро, полученных за счет покупок пользователей приложений VK через App Store, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. VK (российская соцсеть "ВКонтакте") направила в арбитражный суд Москвы еще один иск к американской Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd и российскому ООО "Эппл Рус", говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "VK подала заявление о взыскании средств, полученных Apple через AppStore, от пользователей приложений VK. Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты в 2025 году. VK требует выплаты денежных средств в размере свыше 31 миллиона евро и процентов за пользование этими средствами", - прокомментировали в российской компании. VK также считает незаконным удаление своих приложений из AppStore в июне 2026 года, добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, apple