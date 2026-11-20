https://1prime.ru/20261120/vkusvill-875413621.html

"Вкусвилл" снял с продажи рыбные консервы после предписания Роспотребнадзора

"Вкусвилл" снял с продажи рыбные консервы после предписания Роспотребнадзора - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Вкусвилл" снял с продажи рыбные консервы после предписания Роспотребнадзора

"Вкусвилл" снял с продажи ряд рыбных консервов с нарушениями прослеживаемости после предписания Роспотребнадзора, сообщил РИА Новости ритейлер. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:53+0300

2026-11-20T12:53+0300

2026-11-20T13:00+0300

бизнес

общество

роспотребнадзор

россельхознадзор

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Вкусвилл" снял с продажи ряд рыбных консервов с нарушениями прослеживаемости после предписания Роспотребнадзора, сообщил РИА Новости ритейлер. Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что на полки "Вкусвилла" попало больше тонны рыбных консервов с неподтвержденным происхождением. "После получения предписания Роспотребнадзора, уведомлений Россельхознадзора и обращения поставщика "Вкусвилл" снял с продажи указанные партии продукции ООО "ПК "Прибой" - икру минтая стерилизованную и паштеты из тунца, кеты и горбуши в банках 125 грамм", - сообщает "Вкусвилл". Причиной снятия в компании назвали не потребительские свойства, а нарушение прослеживаемости: со ссылкой на данные надзорных органов, там отметили, что в производственных ветеринарных сопроводительных документах (ВСД) производителя были указаны недостоверные сведения о сырье, использованном для этих партий. "Из-за этого производственные сертификаты аннулированы, продукция не может находиться в обращении и квалифицируется надзором как фальсифицированная", - пояснили в компании. "Вкусвилл" пообещал провести внеплановый аудит поставщика в ближайшее время, чтобы проверить соблюдение всех требований пищевой безопасности.

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бизнес, общество , роспотребнадзор, россельхознадзор