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Власти Аргентины одобрили проект Argentina LNG с объемом инвестиций $50,7 млрд
Власти Аргентины одобрили проект Argentina LNG с объемом инвестиций $50,7 млрд - 20.11.2026, ПРАЙМ
Власти Аргентины одобрили проект Argentina LNG с объемом инвестиций $50,7 млрд
Власти Аргентины одобрили проект Argentina LNG, в рамках которого будет построена инфраструктура для добычи и экспорта сжиженного газа на аргентинском... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T23:49+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Власти Аргентины одобрили проект Argentina LNG, в рамках которого будет построена инфраструктура для добычи и экспорта сжиженного газа на аргентинском месторождении, с объемом инвестиций 50,7 миллиарда долларов, сообщил министр экономики Луис Капуто.
"Одобрен новый проект Argentina LNG на 50 750 миллионов долларов! Это крупнейшая инвестиция в истории Аргентины", - написал Капуто в своем блоге в соцсети X.
По словам министра, проект реализуют три нефтегазовых компании: государственная аргентинская YPF, итальянская Eni и XRG - международное подразделение нефтяной компании ADNOC из ОАЭ. До 2030 года в проект вложат 25 миллиардов долларов, а общий объем инвестиций к 2050 году достигнет 50,7 миллиарда.
Компании планируют добывать газ в Вака-Муэрта, крупнейшем сланцевом месторождении Аргентины, и рассчитывают выйти на уровень добычи 65 миллионов кубометров в сутки, что превышает 40 процентов всей сегодняшней добычи газа в стране. Для транспортировки сырья построят два трубопровода к атлантическому побережью провинции Рио-Негро длиной 524 километра каждый.
Уже на побережье, как рассказал Капуто, установят две плавучие платформы, которые будут охлаждать газ до жидкого состояния для дальнейшей морской перевозки. Объем планируемого экспорта составляет 12 миллионов тонн сжиженного газа в год на сумму более 9 миллиардов долларов. Также в провинциях Неукен и Рио-Негро построят промышленные комплексы для переработки газа.
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газ, аргентина, оаэ, eni, adnoc
Газ, АРГЕНТИНА, ОАЭ, Eni, ADNOC
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Власти Аргентины одобрили проект Argentina LNG, в рамках которого будет построена инфраструктура для добычи и экспорта сжиженного газа на аргентинском месторождении, с объемом инвестиций 50,7 миллиарда долларов, сообщил министр экономики Луис Капуто.
"Одобрен новый проект Argentina LNG на 50 750 миллионов долларов! Это крупнейшая инвестиция в истории Аргентины", - написал Капуто в своем блоге в соцсети X.
По словам министра, проект реализуют три нефтегазовых компании: государственная аргентинская YPF, итальянская Eni и XRG - международное подразделение нефтяной компании ADNOC из ОАЭ. До 2030 года в проект вложат 25 миллиардов долларов, а общий объем инвестиций к 2050 году достигнет 50,7 миллиарда.
Компании планируют добывать газ в Вака-Муэрта, крупнейшем сланцевом месторождении Аргентины, и рассчитывают выйти на уровень добычи 65 миллионов кубометров в сутки, что превышает 40 процентов всей сегодняшней добычи газа в стране. Для транспортировки сырья построят два трубопровода к атлантическому побережью провинции Рио-Негро длиной 524 километра каждый.
Уже на побережье, как рассказал Капуто, установят две плавучие платформы, которые будут охлаждать газ до жидкого состояния для дальнейшей морской перевозки. Объем планируемого экспорта составляет 12 миллионов тонн сжиженного газа в год на сумму более 9 миллиардов долларов. Также в провинциях Неукен и Рио-Негро построят промышленные комплексы для переработки газа.