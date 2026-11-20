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На развитие опорных населенных пунктов Дальнего Востока направят 710 млрд рублей

На развитие опорных населенных пунктов Дальнего Востока направят 710 млрд рублей - 20.11.2026, ПРАЙМ

На развитие опорных населенных пунктов Дальнего Востока направят 710 млрд рублей

Федеральные органы исполнительной власти подтвердили более 2,5 тысячи мероприятий по развитию 262 опорных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики общей... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:31+0300

2026-11-20T16:31+0300

2026-11-20T16:31+0300

россия

дальний восток

арктика

совет федерации

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ВОЛГОГРАД, 20 ноя – ПРАЙМ. Федеральные органы исполнительной власти подтвердили более 2,5 тысячи мероприятий по развитию 262 опорных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики общей стоимостью 710 миллиардов рублей, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Святослав Сорокин. По его данным, в единый перечень финансирования включены 262 опорных населенных пункта Дальнего Востока и Арктики. Для каждого из них сформированы программы с конкретными мероприятиями по обновлению коммунальной, транспортной, энергетической, жилищной и социальной инфраструктуры. "Для развития опорных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктической зоны… федеральные органы исполнительной власти подтвердили более 2,5 тысячи мероприятий на 710 миллиардов рублей, из которых 309 миллиардов рублей — это средства федерального бюджета", - сказал замминистра на профильном совещании в Совете Федерации РФ. По информации правительства РФ, мероприятия по обновлению жилищного фонда, строительству промышленных, научных, транспортных, образовательных и культурных объектов, благоустройство территорий, модернизация коммунальной, экологической, спортивной и туристической инфраструктуры предусмотрены в долгосрочных планах комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны на период до 2035 года.

дальний восток

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россия, дальний восток, арктика, совет федерации