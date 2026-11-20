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"ВСМПО-Ависма" завершила продажу дистрибьюторских активов

"ВСМПО-Ависма" завершила продажу дистрибьюторских активов - 20.11.2026, ПРАЙМ

"ВСМПО-Ависма" завершила продажу дистрибьюторских активов

"ВСМПО-Ависма" завершила продажу дистрибьюторских активов в Европе и США, покупателем стала инвестиционная компания из Гонконга, сообщила компания. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:17+0300

2026-11-20T12:17+0300

2026-11-20T12:17+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "ВСМПО-Ависма" завершила продажу дистрибьюторских активов в Европе и США, покупателем стала инвестиционная компания из Гонконга, сообщила компания. "Корпорация "ВСМПО-Ависма" сообщает о завершении сделки по передаче прав собственности на свои международные дистрибьюторские подразделения в Европе, США, Швейцарии и Великобритании. Покупателем выступила независимая международная инвестиционная группа со штаб-квартирой в Гонконге. Сделка совершена на рыночных условиях", - сказано в сообщении. Отмечается, что сеть сохранит эксклюзивное право на глобальную дистрибуцию титановой продукции компании на всех рынках, за исключением России и Китая, действующие договоры и обязательства остаются в силе, поставки продолжатся в обычном режиме. Согласно релизу, решение о продаже экспортных дочерних предприятий связано с трансформацией модели выхода "ВСМПО-Ависма" на внешние рынки. В компании подчеркнули, что продажа сети независимому собственнику делает сбыт более гибким и устойчивым в текущих рыночных условиях и позволяет сосредоточить ресурсы на основной деятельности - производстве титановой продукции. "Мы выстраиваем модель продаж, которая отвечает сегодняшним реалиям рынка. Для нас неизменным остается главное: заказчики по всему миру должны получать нашу продукцию без перебоев", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Дмитрия Трифонова. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и служит для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, европа, сша, гонконг