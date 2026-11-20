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ВТБ зафиксировал рост числа мошенников, представляющихся сотрудниками госорганов

ВТБ зафиксировал рост числа мошенников, представляющихся сотрудниками госорганов - 20.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ зафиксировал рост числа мошенников, представляющихся сотрудниками госорганов

ВТБ фиксирует, что мошенники все чаще обращаются к россиянам, представляясь сотрудниками госорганов, при этом стремятся оградить жертву от родных, сообщает... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует, что мошенники все чаще обращаются к россиянам, представляясь сотрудниками госорганов, при этом стремятся оградить жертву от родных, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ фиксирует, что мошенники все чаще обращаются к россиянам, представляясь сотрудниками госорганов, при этом стремятся оградить жертву от родных, друзей и других людей, которые могли бы помешать реализации мошеннической схемы. Сценарии разные, но логика общая: обострить проблему, предложить "решение" и подвести к передаче денег строго конфиденциально", - говорится в сообщении. Мошенники используют многоходовые схемы для изоляции жертвы, например, звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов и с первых слов запрещает рассказывать кому-либо о разговоре: "дело" секретное, иначе "сорвете операцию и станете фигурантом". Так у человека отнимают право на первый естественный шаг - позвонить близкому, поясняют в ВТБ. Затем человека просят оставаться на линии "пока идет проверка" и не прерывать соединение. Разговор растягивают, переключают между якобы следователем, сотрудником банка и представителем службы безопасности и у каждого из них новый голос, подтверждающий "легенду". Мошенник знает: если жертва положит трубку, чтобы позвонить близким или в банк, то схема развалится. Мошенники также убеждают, что родственники могут быть причастны к "делу" или находиться под подозрением. Также потенциальную жертву отговаривают обращаться в отделение банка со словами "сотрудники могут быть в сговоре с мошенниками". "Ход четвертый: поддельный "реквизит" вместо живого собеседника. В ход идут удостоверения в мессенджерах, "постановления" с печатями, ссылки на фальшивые сайты ведомств. Их задача - заменить жертве реальных людей: вместо консультации в банке - "официальный документ", вместо совета близкого - "предписание следователя", - предупреждают в ВТБ. В итоге человека, отрезанного от всех, кроме мошенника, убеждают перевести деньги на "защищенный счет", который "откроет сотрудник банка". "Самое опасное в этой схеме - не только страх, но и одиночество. Мошенники прекрасно понимают: человека, которому есть с кем посоветоваться, сложнее обмануть. Важно замечать признаки мошенничества - фраза "никому не говорите" должна насторожить. Услышав ее, прервите разговор и позвоните близкому человеку - этот один звонок стоит дороже любого "безопасного счета" и разрушит обман на первом же шаге", - предупреждает вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. Настоящие сотрудники госорганов или банков никогда не просят сообщать коды из смс или переводить деньги на "безопасные" счета, добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, втб