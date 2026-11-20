https://1prime.ru/20261120/vtb-875428911.html
Аннулирование
Аннулирование - 20.11.2026, ПРАЙМ
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 18.41 с заголовком "ВТБ обозначил главные темы форума ВТБ "Россия Зовет!"", аннулируется как выпущенное ошибочно. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T18:56+0300
2026-11-20T18:56+0300
2026-11-20T19:11+0300
россия
втб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875428911.jpg?1795191104
Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 18.41 с заголовком "ВТБ обозначил главные темы форума ВТБ "Россия Зовет!"", аннулируется как выпущенное ошибочно.РИА Новости
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россия, втб