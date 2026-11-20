https://1prime.ru/20261120/vtb-875428911.html

Аннулирование

Аннулирование - 20.11.2026, ПРАЙМ

Аннулирование

Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 18.41 с заголовком "ВТБ обозначил главные темы форума ВТБ "Россия Зовет!"", аннулируется как выпущенное ошибочно. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:56+0300

2026-11-20T18:56+0300

2026-11-20T19:11+0300

россия

втб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875428911.jpg?1795191104

Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 18.41 с заголовком "ВТБ обозначил главные темы форума ВТБ "Россия Зовет!"", аннулируется как выпущенное ошибочно.РИА Новости

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб