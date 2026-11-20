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Задорнов спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года
Задорнов спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года - 20.11.2026, ПРАЙМ
Задорнов спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года
Курс рубля на конец 2026 года составит 85 рублей за доллар, в следующем году рубль продолжит ослабляться, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:19+0300
2026-11-20T10:19+0300
2026-11-20T10:19+0300
рынок
финансы
михаил задорнов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля на конец 2026 года составит 85 рублей за доллар, в следующем году рубль продолжит ослабляться, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
В прошлом году средний годовой курс был порядка 83,5 рублей за доллар, напомнил Задорнов.
"Этот год мы закончим на уровне 85 рублей за доллар. Следующий год – обесценение рубля в пределах 8-10%", - прогнозирует экономист.
Минэкономразвития РФ прогнозирует средний курс доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей. Среднегодовой курс в 2026 году министерство оценивает в 79,5 рубля за доллар.
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рынок, финансы, михаил задорнов
Рынок, Финансы, Михаил Задорнов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля на конец 2026 года составит 85 рублей за доллар, в следующем году рубль продолжит ослабляться, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
В прошлом году средний годовой курс был порядка 83,5 рублей за доллар, напомнил Задорнов.
"Этот год мы закончим на уровне 85 рублей за доллар. Следующий год – обесценение рубля в пределах 8-10%", - прогнозирует экономист.
Минэкономразвития РФ прогнозирует средний курс доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей. Среднегодовой курс в 2026 году министерство оценивает в 79,5 рубля за доллар.