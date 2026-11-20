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Задорнов спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года

Задорнов спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года - 20.11.2026, ПРАЙМ

Задорнов спрогнозировал курс рубля на конец 2026 года

Курс рубля на конец 2026 года составит 85 рублей за доллар, в следующем году рубль продолжит ослабляться, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:19+0300

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2026-11-20T10:19+0300

рынок

финансы

михаил задорнов

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля на конец 2026 года составит 85 рублей за доллар, в следующем году рубль продолжит ослабляться, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. В прошлом году средний годовой курс был порядка 83,5 рублей за доллар, напомнил Задорнов. "Этот год мы закончим на уровне 85 рублей за доллар. Следующий год – обесценение рубля в пределах 8-10%", - прогнозирует экономист. Минэкономразвития РФ прогнозирует средний курс доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей. Среднегодовой курс в 2026 году министерство оценивает в 79,5 рубля за доллар.

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рынок, финансы, михаил задорнов