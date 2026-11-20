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Ситуация с ЗАЭС достигла критической точки, заявил Устинов

Ситуация с ЗАЭС достигла критической точки, заявил Устинов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Ситуация с ЗАЭС достигла критической точки, заявил Устинов

Ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) достигла критической точки, при которой Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно назвать ответственных... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:49+0300

2026-11-20T22:49+0300

2026-11-20T22:49+0300

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михаил ульянов

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ВЕНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) достигла критической точки, при которой Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно назвать ответственных за удары, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "На наш взгляд, ситуация достигла критической точки, когда генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль Гросси) должен сказать, кто эту ситуацию создает, кто наносит удары и кто убивает людей. Потому что иначе мы видим, что это никак не действует на Украину и ее покровителей", - сказал Устинов по итогам сессии Совета управляющих МАГАТЭ. При этом, по его словам, российская сторона отмечает, что язык публичных комментариев и докладов гендиректора агентства становится все более жестким. "Он использует формулировки, говорящие об осуждении происходящего, подчеркивает недопустимость убийств сотрудников атомной электростанции. Это демонстрирует, что гендиректор понимает серьезность ситуации", - добавил зампостпреда РФ. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал руководство МАГАТЭ занять более жесткую позицию и прямо назвать виновника атак на ЗАЭС и ее персонал. В МИД РФ ранее заявляли, что Россия рассчитывает на однозначную оценку МАГАТЭ и его гендиректором ударов ВСУ по ЗАЭС. В ведомстве подчеркивали, что под прицелом ВСУ вместе с российскими специалистами оказываются и сотрудники секретариата агентства, которых киевский режим готов в любую минуту принести в жертву. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Гросси продолжает уклоняться от признания вины киевского режима в безрассудных атаках на ЗАЭС и убийствах сотрудников станции. Сам Гросси заявлял журналистам, что агентство не будет называть виновных в атаках на ЗАЭС из-за технического характера своего мандата и отсутствия полномочий для политического анализа. Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ проходила в штаб-квартире агентства в Вене с 18 по 20 ноября включительно.

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россия, вена, украина, рафаэль гросси, михаил ульянов, магатэ