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Крымский мост, вопреки чаяниям врагов, будет восстановлен, заявила Захарова
Крымский мост, вопреки чаяниям врагов, будет восстановлен, заявила Захарова - 20.11.2026, ПРАЙМ
Крымский мост, вопреки чаяниям врагов, будет восстановлен, заявила Захарова
Крымский мост, вопреки чаяниям врагов России, будет восстановлен и станет еще лучше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:37+0300
2026-11-20T11:37+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Крымский мост, вопреки чаяниям врагов России, будет восстановлен и станет еще лучше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Крымский мост, вопреки чаяниям наших врагов, будет восстановлен, он станет еще лучше", - сказала Захарова на брифинге. В четверг Минтранс России сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, мост подвергся очередной атаке. Президент России Владимир Путин после работы на саммите АТЭС в Шэньчжэне заявил, что атакованный ВСУ Крымский мост будет восстановлен.
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россия, крым, мария захарова, сергей аксенов, владимир путин, мид рф, атэс, всу
РОССИЯ, КРЫМ, Мария Захарова, Сергей Аксенов, Владимир Путин, МИД РФ, АТЭС, ВСУ
Крымский мост, вопреки чаяниям врагов, будет восстановлен, заявила Захарова
Захарова: Крымский мост будет восстановлен и станет еще лучше