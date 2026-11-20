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Крымский мост, вопреки чаяниям врагов, будет восстановлен, заявила Захарова

Крымский мост, вопреки чаяниям врагов, будет восстановлен, заявила Захарова - 20.11.2026, ПРАЙМ

Крымский мост, вопреки чаяниям врагов, будет восстановлен, заявила Захарова

Крымский мост, вопреки чаяниям врагов России, будет восстановлен и станет еще лучше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:37+0300

2026-11-20T11:37+0300

2026-11-20T11:37+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Крымский мост, вопреки чаяниям врагов России, будет восстановлен и станет еще лучше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Крымский мост, вопреки чаяниям наших врагов, будет восстановлен, он станет еще лучше", - сказала Захарова на брифинге. В четверг Минтранс России сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, мост подвергся очередной атаке. Президент России Владимир Путин после работы на саммите АТЭС в Шэньчжэне заявил, что атакованный ВСУ Крымский мост будет восстановлен.

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россия, крым, мария захарова, сергей аксенов, владимир путин, мид рф, атэс, всу