https://1prime.ru/20261120/zakharova-875423566.html

"Новый железный занавес" МИД отреагировал на закрытие Эстонией границы с Россией

"Новый железный занавес" МИД отреагировал на закрытие Эстонией границы с Россией - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Новый железный занавес" МИД отреагировал на закрытие Эстонией границы с Россией

Решение эстонских властей закрыть с 1 декабря КПП на границе с Россией сравнимо с железным занавесом под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока, заявила... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:02+0300

2026-11-20T16:02+0300

2026-11-20T16:08+0300

россия

общество

эстония

мария захарова

мид рф

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решение эстонских властей закрыть с 1 декабря КПП на границе с Россией сравнимо с железным занавесом под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Идеи режима в Эстонии полностью закрыть оставшиеся действующие КПП (с Россией – ред.) именно в эту русофобскую линию и вписываются.... И в случае реализации этих планов со стороны Таллина наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов", - сказала она в ходе брифинга.Захарова назвала очевидным то, что таким образом эстонские власти решают свои внутренние проблемы."Тем самым эстонские власти также решают, видимо, свои внутренние проблемы, отвлекая регулярными антироссийскими выпадами собственное население от злободневных социально-экономических проблем, которые стали следствием своей же собственной недальновидной авантюрной политики", - отметила Захарова. Дипломат подчеркнула, что так эстонские власти, видимо, решают свои внутренние проблемы, отвлекая регулярными антироссийскими выпадами собственное население от злободневных социально-экономических проблем, которые стали следствием их собственной недальновидной авантюрной политики."Подобные шаги (эстонских властей - ред.) фактически равнозначны попыткам возвести новый железный занавес под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока. Мировое сообщество, мировое большинство смеется над этим, им смешно", - прокомментировала Захарова в ходе брифинга новость о том, что Эстония собирается закрыть КПП на границе с Россией с 1 декабря. По ее словам, режим в Эстонии, видимо, стремится полностью самоизолироваться. "Они пока себя этой изолентой заматывали, оставляли там кто ноздрю, кто рот открытым, чтобы дышать. Сейчас, видимо, им полностью нужно себя законопатить", - добавила Захарова.

эстония

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россия, общество , эстония, мария захарова, мид рф