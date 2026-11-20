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Запасы золота в международных резервах России снизились десятый месяц подряд
Запасы золота в международных резервах России снизились десятый месяц подряд - 20.11.2026, ПРАЙМ
Запасы золота в международных резервах России снизились десятый месяц подряд
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в октябре 2026 года снизились десятый месяц подряд, на 0,7% (-15,55 тонны) и на 1 ноября составляли 72,5... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T16:25+0300
2026-11-20T16:25+0300
2026-11-20T16:25+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в октябре 2026 года снизились десятый месяц подряд, на 0,7% (-15,55 тонны) и на 1 ноября составляли 72,5 миллиона унций (2255,002 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом, стоимость золота в резервах за октябрь 2026 года снизилась на 3,2% - до 291,958 миллиарда долларов на 1 ноября с 301,607 миллиарда долларов на 1 октября, доля золота в международных резервах также снизилась до 40,50% с 41,22%.
Запасы золота в ЦБ РФ за 2025 год снизились на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с 195,707 миллиарда долларов на начало 2025 года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%.
В 2024-2023 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ не менялись и были на уровне 75 миллионов унций (2332,76 тонны).
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.
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финансы, банк россии
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в октябре 2026 года снизились десятый месяц подряд, на 0,7% (-15,55 тонны) и на 1 ноября составляли 72,5 миллиона унций (2255,002 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом, стоимость золота в резервах за октябрь 2026 года снизилась на 3,2% - до 291,958 миллиарда долларов на 1 ноября с 301,607 миллиарда долларов на 1 октября, доля золота в международных резервах также снизилась до 40,50% с 41,22%.
Запасы золота в ЦБ РФ за 2025 год снизились на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с 195,707 миллиарда долларов на начало 2025 года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%.
В 2024-2023 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ не менялись и были на уровне 75 миллионов унций (2332,76 тонны).
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.