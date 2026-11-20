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Регионы могут получить право повышать тарифы для бизнеса, пишет Ъ

Регионы могут получить право повышать тарифы для бизнеса, пишет Ъ - 20.11.2026, ПРАЙМ

Регионы могут получить право повышать тарифы для бизнеса, пишет Ъ

В России обсуждают поэтапную дифференциацию коммунальных тарифов: на первом этапе регионам могут дать право увеличивать инвестиционную составляющую тарифов для... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:55+0300

2026-11-20T10:55+0300

2026-11-20T10:55+0300

россия

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В России обсуждают поэтапную дифференциацию коммунальных тарифов: на первом этапе регионам могут дать право увеличивать инвестиционную составляющую тарифов для бизнеса, на втором — вывести часть домохозяйств из-под действия предельных индексов роста платы, пишет "Коммерсантъ".Как отмечает издание, регионам предлагают дать право устанавливать разные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. Такой механизм описан в проекте доклада в Белый дом, с которым ознакомился "Ъ". Авторы рассчитывают, что это позволит привлечь больше средств на модернизацию коммунальных сетей и сократить расходы регионов на компенсации ресурсоснабжающим организациям. Доклад планируется направить в правительство в декабре.На первом этапе авторы предлагают дифференцировать тарифы по размеру инвестиционной надбавки для трех категорий потребителей — населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, в том числе бизнеса. Ограничение роста платы индексом на этом этапе предлагается сохранить для населения. На втором этапе предлагается выделить внутри категории "население" группы, на которые предельный индекс распространяться не будет: в теплоснабжении для этого предлагается рассмотреть норматив площади жилья по аналогии с тем, который используется при расчете субсидий на оплату ЖКУ. Для семей с инвалидами, пенсионерами, ветеранами и других льготных категорий предлагается предусмотреть исключения.По оценкам авторов, к убыточности сектора приводит разрыв между инфляцией и индексом изменения платы граждан за коммунальные услуги: за 2014–2025 годы накопленное отставание составило 39,1 процентного пункта. Недополученная необходимая валовая выручка в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении оценивается примерно в 1,27 триллиона рублей в год в ценах 2025 года. По официальной статистике, в замене нуждаются около 43% водопроводных, 46% канализационных и 30% тепловых сетей, а более половины ресурсоснабжающих организаций убыточны."Разделение населения по уровню доходов и объемам потребления потребует создания сложной и дорогостоящей системы администрирования, при этом повышенные тарифы могут затронуть и малообеспеченные семьи, например проживающие в квартирах большой площади." — приводит издание слова директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима. Кроме того, увеличение нагрузки на отдельных потребителей может стимулировать их к отказу от централизованного теплоснабжения, что приведет к дальнейшему росту тарифов для остальных, резюмирует издание.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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