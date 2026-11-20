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Решений по дифференциации тарифов ЖКХ пока не принято, заявили в Минстрое

Решений по дифференциации тарифов ЖКХ пока не принято, заявили в Минстрое - 20.11.2026, ПРАЙМ

Решений по дифференциации тарифов ЖКХ пока не принято, заявили в Минстрое

Конкретных решений по дифференциации тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение для регионов России на данный момент не принято, заявили РИА Недвижимость в | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:28+0300

2026-11-20T15:28+0300

2026-11-20T15:28+0300

совет федерации

жкх

россия

общество

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Конкретных решений по дифференциации тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение для регионов России на данный момент не принято, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ. Ранее газета "Коммерсант" написала, что в правительство в декабре планируется направить доклад, в котором регионам предлагается дать право устанавливать разные инвестнадбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. По данным издания, на первом этапе предполагается дать право увеличивать инвестсоставляющую тарифов для бизнеса, а на втором – вывести часть домохозяйств из-под действия предельных индексов роста платы за коммунальные услуги. "Дополнительных решений в части дифференцированных тарифов не утверждено. Любые изменения возможны только после всесторонней оценки последствий с учетом обязательного согласования со всеми заинтересованными органами власти, уточнения позиции регионов и экспертного сообщества, а также необходимости обеспечения баланса интересов всех заинтересованных сторон", – сообщили в пресс-службе Минстроя. В настоящее время российским законодательством урегулирован порядок установления тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с дифференциацией по системам в зависимости от вида или параметров теплоносителя, по территориям с учетом объемов потребления и соответствия качества услуг установленным требованиям, предусмотрена, кроме того, возможность установления льготных тарифов, добавили в ведомстве. В начале ноября "Парламентская газета" написала, что замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов на круглом столе в Совете Федерации сообщил об инициативе министерства привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру благодаря введению надбавок к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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совет федерации, жкх, россия, общество