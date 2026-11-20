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Золотые резервы Банка России в октябре сократились до минимума за семь лет
Золотые резервы Банка России в октябре сократились до минимума за семь лет - 20.11.2026, ПРАЙМ
Золотые резервы Банка России в октябре сократились до минимума за семь лет
Золотые резервы Банка России в октябре сократились до минимальных за семь лет 72,5 миллиона тройских унций, следует из данных регулятора, которые изучило РИА... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T16:29+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России в октябре сократились до минимальных за семь лет 72,5 миллиона тройских унций, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости. Значение меньше, чем в отчетном месяце, регулятор фиксировал в октябре 2019 года - тогда золотые запасы составляли 72,4 миллиона тройских унций. Золотой запас сокращается с начала текущего года - на начало 2026 года он составлял 74,8 миллиона тройских унций.
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банки, финансы
Золотые резервы Банка России в октябре сократились до минимума за семь лет
Золотые резервы Банка России в октябре сократились до минимума за семь лет
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России в октябре сократились до минимальных за семь лет 72,5 миллиона тройских унций, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости.
Значение меньше, чем в отчетном месяце, регулятор фиксировал в октябре 2019 года - тогда золотые запасы составляли 72,4 миллиона тройских унций.
Золотой запас сокращается с начала текущего года - на начало 2026 года он составлял 74,8 миллиона тройских унций.