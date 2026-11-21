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Российский СПГ дал Европе задание на время

Российский СПГ дал Европе задание на время - 21.11.2026, ПРАЙМ

Российский СПГ дал Европе задание на время

На первый взгляд может показаться, что рост закупок российского СПГ в Европе напрямую связан с желанием европейцев набить хранилища перед грядущим запретом на... | 21.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-21T05:05+0300

2026-11-21T05:05+0300

2026-11-21T05:05+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. На первый взгляд может показаться, что рост закупок российского СПГ в Европе напрямую связан с желанием европейцев набить хранилища перед грядущим запретом на импорт. Действительно, связь здесь есть, но она не такая прямая и очевидная, как кажется. Реальная картина определяется рыночными ценами, контрактами и глобальными кризисами.Посмотрим на цифры. За десять месяцев 2026 года стоимость поставок "Ямала СПГ" в ЕС выросла на 21% по отношению ко всему 2025 году. Правда, это оценка по рыночным ценам — среднемесячным ценам TTF, тогда как контрактные цены, полагаю, имели нефтяную привязку. Важнее физические объемы. Тоннаж вырос на 6,3% год к году, достигнув 12,89 миллиона тонн.Интрига в том, как распределился этот рост. В первом полугодии 2026 года импорт в тоннах подскочил на 16% год к году. Вероятно, покупатели старались максимально использовать возможности своих контрактов. Сыграл свою роль и мартовский кризис предложения из-за недоступности катарских объемов. Российский СПГ (в основном продукция "Ямала СПГ") был привязан к нефтяным ценам с временным лагом, поэтому во втором квартале его можно было приобретать сравнительно недорого. Некоторые импортеры и вовсе решили перенести поставки на более ранний срок.Однако в третьем квартале 2026 года рост объемов сменился снижением — на 14% год к году. В октябре ускорения поставок относительно сентября тоже не было, наоборот, наметился спад. Здесь снова сыграл свою роль ценовой фактор: российский газ подорожал, поскольку нефть подорожала весной 2026 года. В результате он потерял привлекательность относительно других источников.Отдельно стоит сказать о географии поставок. То, что российский СПГ активно разгружается во Франции, Бельгии и Испании, не повод судить о наличии или отсутствии конфликтов внутри ЕС. Страна приема танкера не всегда потребляет весь его СПГ: после регазификации он может подаваться в общую сеть и затем использоваться в других странах. География поставок обусловлена расположением терминалов и структурой контрактов. В то же время противоречия между странами, конечно, есть, поскольку отказ от российского СПГ в разной степени их затрагивает.Автор — Алексей Кокин, старший аналитик по нефтегазовому сектору Инвестбанка "Синара"

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Алексей Кокин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/0b/872198070_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_14967a23d093e8d23c15a07c8ef985fc.jpg

Алексей Кокин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/0b/872198070_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_14967a23d093e8d23c15a07c8ef985fc.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Кокин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/0b/872198070_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_14967a23d093e8d23c15a07c8ef985fc.jpg

мнения аналитиков, газ, европа, франция, бельгия, алексей кокин, ямал спг, ес, "синара"