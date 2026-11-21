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Специалист по IT раскрыл, что будет с приложениями в смартфонах через пять лет

Специалист по IT раскрыл, что будет с приложениями в смартфонах через пять лет - 21.11.2026, ПРАЙМ

Специалист по IT раскрыл, что будет с приложениями в смартфонах через пять лет

В ближайшие пять лет способ работы со смартфонами и компьютерами может заметно измениться: вместо поиска нужной программы люди все чаще будут формулировать... | 21.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-21T02:02+0300

2026-11-21T02:02+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. В ближайшие пять лет способ работы со смартфонами и компьютерами может заметно измениться: вместо поиска нужной программы люди все чаще будут формулировать задачу, а выполнение возьмут на себя ИИ-агенты. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра компетенций по ИИ компании "Первый Бит" Виктор Котов.По его словам, сегодня пользователи подстраиваются под приложения: запоминают, где находится нужная функция и какие кнопки необходимо нажать. Агентный интерфейс меняет сам принцип: человек ставит задачу обычными словами, а система выбирает, какие программы и данные использовать.Например, пользователь сможет попросить: "Посмотри мои расходы за месяц, найди подписки, которыми я давно не пользуюсь, и предложи, что отключить". Агент соберет информацию из доступных сервисов, сравнит платежи и подготовит список. Окончательное решение останется за человеком."Речь не о том, что приложения исчезнут. Они продолжат хранить данные и выполнять операции. Изменится способ взаимодействия: вместо множества отдельных интерфейсов у человека может появиться один помощник, который понимает запрос и организует работу", — отметил эксперт.Первые шаги уже сделаны: Google развивает возможности Gemini выполнять действия в приложениях Android, Microsoft создает инструменты для работы ИИ-агентов в Windows, Apple расширяет взаимодействие Siri с программами, а Яндекс представил агентный режим "Действуй!" в Алисе AI для выполнения задач в различных сервисах. Пока эти возможности ограничены, но направление развития уже заметно.Через пять лет иконки и меню вряд ли исчезнут полностью. “Но все больше задач мы сможем решать, не открывая приложения вручную. Компьютер и телефон постепенно станут не набором программ и приложений, а помощниками, которым достаточно объяснить цель", — заключил Виктор Котов.

https://1prime.ru/20261119/kitay-875372242.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, технологии, смартфоны, развитие ии