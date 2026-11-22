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Когда бизнес перестает приносить результат: цена упорства

Когда бизнес перестает приносить результат: цена упорства - 22.11.2026, ПРАЙМ

Когда бизнес перестает приносить результат: цена упорства

Если бизнес перестает приносить результат, но предприниматель упорно продолжает вкладывать в него деньги, то на первый взгляд – его решения не рациональны и... | 22.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-22T06:06+0300

2026-11-22T06:06+0300

2026-11-22T06:06+0300

бизнес

общество

психология

мнения аналитиков

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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Если бизнес перестает приносить результат, но предприниматель упорно продолжает вкладывать в него деньги, то на первый взгляд – его решения не рациональны и экономически не мотивированы. Однако, это лишь на первый взгляд. На ситуацию можно посмотреть совсем иначе.Предприниматель — человек с особым мышлением. Не каждый готов жить в неопределенности, принимать решения без гарантий и отвечать за них. Бизнес по своей природе предполагает движение в зоне "плюс-минус". Поэтому жесткого "правильно" или "неправильно" здесь нет. Есть лишь вопрос рисков, которые нужно честно взвешивать.Когда рынок меняется, бизнес приходится собирать заново. Это живой процесс: предприниматель выдвигает гипотезы и проверяет их, а проверка стоит денег. Пока не проверены все разумные варианты, нельзя честно сказать, что результата нет. Поэтому он вкладывает не в "нерабочее", а в понимание, то есть в тестирование гипотез, в перестройку структуры, в поиск того, что сработает сейчас. И только когда все варианты не дали нужного эффекта, становится ясно: пора закрыть одно, чтобы открылось другое.Этот момент, кроме самого предпринимателя, интуитивно не нащупает никто. Бизнес сильно связан с интуицией владельца. Консультант, друг или бухгалтер подскажут цифры, но момент закрытия чувствует только он. Длительность проверки тоже определяет сам: сколько у него накоплений, сколько он готов потерять, есть ли чем тестировать дальше. У кого-то запас позволяет попробовать еще три варианта, у кого-то нет. Ни то ни другое не хорошо и не плохо — это разные стартовые условия.Насторожиться стоит в ситуации, когда человек настолько не готов смириться с закрытием, что "протапливает" дело до последнего. Особенно если раньше бизнес хорошо работал. В ход идут последние накопления, а потом и кредитные деньги. Закрытие дела — не поражение, а часть цикла. Но тогда стоит честно ответить себе: достаточно ли гипотез я проверил и что они показали? Сколько готов потерять, прежде чем остановлюсь? Если залезаю в кредиты, точно ли это стоит того? Как за это время изменился рынок и смотрел ли я на него заново?Иногда помогает пауза. Остановиться, снова прощупать рынок и только потом решать, продолжать или закрывать. Пауза — не слабость и не бегство, а способ принять решение с ясной головой, а не на пике тревоги.Когда предприниматель в очередной раз вкладывает деньги в угасающее дело, за этим не всегда стоит расчет. Часто это нежелание прожить конец: признаться себе, что то, что раньше работало, закончилось. Бизнес для многих давно не просто источник дохода, а часть самоощущения. Поэтому полезно разделять два мотива: "я продолжаю, потому что вижу, что стоит понаблюдать за событиями" и "я продолжаю, потому что не готов остановиться". Снаружи они выглядят одинаково, но внутри это противоположные состояния.Закрытие бизнеса почти всегда связано с людьми — часто приходится увольнять сотрудников. Для многих предпринимателей это самый тяжелый момент, и именно он держит дело на плаву дольше, чем позволяют цифры. Здесь важно не бежать от решения, а вести его по-взрослому: постепенно, зная, что делаешь, и неся ответственность за людей. Лучше начать этот разговор с собой заранее, чем оказаться в нем, когда деньги и силы уже на нуле.Универсального ответа, когда пора остановиться, нет. Есть вопрос: оправдан ли риск, который вы берете на себя, и его нужно взвешивать честно — с учетом денег, ресурса, команды и готовности принять любой исход. Если вы вкладываете, пусть это будет осознанный выбор, а не страх признать, что один этап закончился. И если закрываете — тоже выбор, а не бегство. А если понимаете, что результата все равно нет, иногда нужно просто закрыть одну "полянку", чтобы дать возможность открыться другой.Автор: Юлия Столярова, практикующий психолог, методолог, основатель академии J’MA

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Юлия Столярова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/13/875379759_0:18:518:536_100x100_80_0_0_cd9c875ea527ba7b3514795c82c0430c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Столярова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/13/875379759_0:18:518:536_100x100_80_0_0_cd9c875ea527ba7b3514795c82c0430c.jpg

бизнес, общество , психология, мнения аналитиков