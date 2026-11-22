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Финансист рассказала, что будет с рублем до конца года

Финансист рассказала, что будет с рублем до конца года - 22.11.2026, ПРАЙМ

Финансист рассказала, что будет с рублем до конца года

С начала года рубль подешевел к доллару примерно на 4%, но до конца года дальнейшего снижения валюты не ожидается. Об этом агентству "Прайм" рассказала... | 22.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-22T02:02+0300

2026-11-22T02:02+0300

2026-11-22T02:02+0300

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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. С начала года рубль подешевел к доллару примерно на 4%, но до конца года дальнейшего снижения валюты не ожидается. Об этом агентству "Прайм" рассказала персональный брокер Инвестбанка Синара Екатерина Канивец."Предполагаем, что доллар и юань останутся вблизи текущих уровней — 83 и 12,4 рубля соответственно", — отметила она.Одним из факторов последнего укрепления рубля был приток выручки от экспорта: в третьем квартале она возросла благодаря росту котировок Brent и сужению дисконтов по Urals. Сейчас тенденция обратная — нефть торгуется ближе к 90 долларам за баррель, поэтому дальнейшего снижения валюты не ожидается.При этом на горизонте полутора месяцев нет драйверов и для активного роста, если не будет существенных изменений в спросе на импорт или не ускорится падение цен на нефть. Это могло бы вызвать дисбаланс спроса и предложения за счет снижения последнего, указала Канивец."Покупки валюты и золота Минфином с большей вероятностью продолжатся при текущих котировках. Однако этот фактор, как правило, влияет на настроения игроков рынка, а не оказывает действительного влияния на курс. Тем более при снижении цен на нефть поддержка валюты со стороны Минфина будет ослабевать", - заключила она.

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рынок, финансы, российский рубль, курсы валют, эксклюзив