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Германии придется экономить на своем населении, заявили в АдГ

Германии придется экономить на своем населении, заявили в АдГ - 23.11.2026, ПРАЙМ

Германии придется экономить на своем населении, заявили в АдГ

Германии придется экономить на своем населении из-за того, что христианские демократы из правящего блока ХДС/ХСС отправили предназначенные для немцев средства... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:02+0300

2026-11-23T18:02+0300

2026-11-23T18:02+0300

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БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. Германии придется экономить на своем населении из-за того, что христианские демократы из правящего блока ХДС/ХСС отправили предназначенные для немцев средства Украине, заявил замруководителя парламентской фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер. Фронмайер в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал заявление руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстена Фрая о том, что в 2028 году для покрытия государственных расходов Германии не хватит 25 миллиардов евро. "Ах вот как… Значит, просто "не хватит"? Ваш Христианско-демократический союз отправил эти деньги на Украину, и теперь придется экономить на собственном народе", - написал депутат. По словам депутата, ХДС разоблачает сам себя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.

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мировая экономика, общество , германия, украина, мария захарова, хдс/хсс, мид рф, мид