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Германии придется экономить на своем населении, заявили в АдГ
Германии придется экономить на своем населении, заявили в АдГ - 23.11.2026, ПРАЙМ
Германии придется экономить на своем населении, заявили в АдГ
Германии придется экономить на своем населении из-за того, что христианские демократы из правящего блока ХДС/ХСС отправили предназначенные для немцев средства... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:02+0300
2026-11-23T18:02+0300
2026-11-23T18:02+0300
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БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. Германии придется экономить на своем населении из-за того, что христианские демократы из правящего блока ХДС/ХСС отправили предназначенные для немцев средства Украине, заявил замруководителя парламентской фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
Фронмайер в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал заявление руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстена Фрая о том, что в 2028 году для покрытия государственных расходов Германии не хватит 25 миллиардов евро.
"Ах вот как… Значит, просто "не хватит"? Ваш Христианско-демократический союз отправил эти деньги на Украину, и теперь придется экономить на собственном народе", - написал депутат.
По словам депутата, ХДС разоблачает сам себя.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
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мировая экономика, общество , германия, украина, мария захарова, хдс/хсс, мид рф, мид
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, ХДС/ХСС, МИД РФ, МИД
БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. Германии придется экономить на своем населении из-за того, что христианские демократы из правящего блока ХДС/ХСС отправили предназначенные для немцев средства Украине, заявил замруководителя парламентской фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
Фронмайер в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал заявление руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстена Фрая о том, что в 2028 году для покрытия государственных расходов Германии не хватит 25 миллиардов евро.
"Ах вот как… Значит, просто "не хватит"? Ваш Христианско-демократический союз отправил эти деньги на Украину, и теперь придется экономить на собственном народе", - написал депутат.
По словам депутата, ХДС разоблачает сам себя.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.