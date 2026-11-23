https://1prime.ru/20261123/aeroflot-875464267.html

"Аэрофлот" впервые обновил ретро-ливрею "Добролет" российскими красками

"Аэрофлот" впервые обновил ретро-ливрею "Добролет" российскими красками - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" впервые обновил ретро-ливрею "Добролет" российскими красками

Авиакомпания "Аэрофлот" впервые обновила ретро-ливрею "Добролет" на самолете Airbus A320 российскими красками на базе Минского завода гражданской авиации,... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:58+0300

2026-11-23T16:58+0300

2026-11-23T16:58+0300

бизнес

россия

аэрофлот

a320neo

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875464267.jpg?1795442333

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые обновила ретро-ливрею "Добролет" на самолете Airbus A320 российскими красками на базе Минского завода гражданской авиации, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" впервые перекрасил самолет красками отечественного производства. Полное обновление ретро-ливреи "Добролет" на лайнере Airbus A320 было выполнено на базе Минского завода гражданской авиации №407", - говорится в сообщении. Процесс перекраски занял две недели. Всего для полного обновления ливреи было использовано 126 килограммов грунта, 40 килограммов белой краски, 50 килограммов – светло-серой, 10 килограммов – темно-серой эмали и 5 килограммов – синей. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэрофлот, a320neo