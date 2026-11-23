https://1prime.ru/20261123/aeroflot-875464267.html
"Аэрофлот" впервые обновил ретро-ливрею "Добролет" российскими красками
"Аэрофлот" впервые обновил ретро-ливрею "Добролет" российскими красками - 23.11.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" впервые обновил ретро-ливрею "Добролет" российскими красками
Авиакомпания "Аэрофлот" впервые обновила ретро-ливрею "Добролет" на самолете Airbus A320 российскими красками на базе Минского завода гражданской авиации,... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:58+0300
2026-11-23T16:58+0300
2026-11-23T16:58+0300
бизнес
россия
аэрофлот
a320neo
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые обновила ретро-ливрею "Добролет" на самолете Airbus A320 российскими красками на базе Минского завода гражданской авиации, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" впервые перекрасил самолет красками отечественного производства. Полное обновление ретро-ливреи "Добролет" на лайнере Airbus A320 было выполнено на базе Минского завода гражданской авиации №407", - говорится в сообщении.
Процесс перекраски занял две недели. Всего для полного обновления ливреи было использовано 126 килограммов грунта, 40 килограммов белой краски, 50 килограммов – светло-серой, 10 килограммов – темно-серой эмали и 5 килограммов – синей.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
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бизнес, россия, аэрофлот, a320neo
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, A320neo
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые обновила ретро-ливрею "Добролет" на самолете Airbus A320 российскими красками на базе Минского завода гражданской авиации, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" впервые перекрасил самолет красками отечественного производства. Полное обновление ретро-ливреи "Добролет" на лайнере Airbus A320 было выполнено на базе Минского завода гражданской авиации №407", - говорится в сообщении.
Процесс перекраски занял две недели. Всего для полного обновления ливреи было использовано 126 килограммов грунта, 40 килограммов белой краски, 50 килограммов – светло-серой, 10 килограммов – темно-серой эмали и 5 килограммов – синей.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".