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Аэропорты Москвы подготовились к сильнейшему снегопаду
Аэропорты Москвы подготовились к сильнейшему снегопаду - 23.11.2026, ПРАЙМ
Аэропорты Москвы подготовились к сильнейшему снегопаду
Аэропорты московского авиаузла подготовились к сильнейшему снегопаду, который ожидается в Москве во вторник, и сделали необходимые запасы реагентов, рассказали... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T22:28+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты московского авиаузла подготовились к сильнейшему снегопаду, который ожидается в Москве во вторник, и сделали необходимые запасы реагентов, рассказали РИА Новости в "Шереметьево", "Внуково" и "Жуковском".
Самый сильный снегопад сезона начнется в Москве во вторник, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По оценкам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в Новой Москве и Подмосковье может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
"Службы аэропорта "Шереметьево" имеют все необходимые ресурсы для надежного обеспечения взлетно-посадочных операций, наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров в любых погодных условиях", - сообщили в авиагавани.
Также в аэропорту рекомендовали пассажирам приезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы комфортно пройти предполетные формальности и своевременно сесть в самолет.
Пресс-служба "Внуково" отметила, что в воздушной гавани накоплен достаточный объем противообледенительной жидкости, а снегоуборочная техника аэропорта готова к работе в условиях снегопада.
"В рамках подготовки к работе в условиях зимнего периода аэропортом сформирован запас противообледенительных реагентов, достаточный для обеспечения бесперебойной работы по подготовке воздушных судов к вылету на протяжении более чем 2 недель. Проведена полная проверка спецтехники, наземный персонал прошел дополнительное обучение и переведен в режим повышенной готовности", - подчеркнули в "Жуковском".
Кроме того, там добавили, что эти меры позволяют рассчитывать на обеспечение бесперебойной работы "Жуковского" в условиях ожидающегося снегопада, и отметили, что в феврале 2026 года, несмотря на рекордные снегопады, ни один рейс не был отменен из-за неготовности наземной инфраструктуры.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НОВАЯ МОСКВА, Московская область, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково, РАН
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты московского авиаузла подготовились к сильнейшему снегопаду, который ожидается в Москве во вторник, и сделали необходимые запасы реагентов, рассказали РИА Новости в "Шереметьево", "Внуково" и "Жуковском".
Самый сильный снегопад сезона начнется в Москве во вторник, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По оценкам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в Новой Москве и Подмосковье может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
"Службы аэропорта "Шереметьево" имеют все необходимые ресурсы для надежного обеспечения взлетно-посадочных операций, наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров в любых погодных условиях", - сообщили в авиагавани.
Также в аэропорту рекомендовали пассажирам приезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы комфортно пройти предполетные формальности и своевременно сесть в самолет.
Пресс-служба "Внуково" отметила, что в воздушной гавани накоплен достаточный объем противообледенительной жидкости, а снегоуборочная техника аэропорта готова к работе в условиях снегопада.
"В рамках подготовки к работе в условиях зимнего периода аэропортом сформирован запас противообледенительных реагентов, достаточный для обеспечения бесперебойной работы по подготовке воздушных судов к вылету на протяжении более чем 2 недель. Проведена полная проверка спецтехники, наземный персонал прошел дополнительное обучение и переведен в режим повышенной готовности", - подчеркнули в "Жуковском".
Кроме того, там добавили, что эти меры позволяют рассчитывать на обеспечение бесперебойной работы "Жуковского" в условиях ожидающегося снегопада, и отметили, что в феврале 2026 года, несмотря на рекордные снегопады, ни один рейс не был отменен из-за неготовности наземной инфраструктуры.