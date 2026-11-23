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Проектная компания раскрыла количество турецких операторов АЭС "Аккую"

Проектная компания раскрыла количество турецких операторов АЭС "Аккую" - 23.11.2026, ПРАЙМ

Проектная компания раскрыла количество турецких операторов АЭС "Аккую"

Пять из 18 операторов возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" - турецкие инженеры, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T07:26+0300

2026-11-23T07:26+0300

2026-11-23T08:10+0300

технологии

турция

аэс "аккую"

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аккую нуклеар

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СТАМБУЛ, 23 ноя – ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Пять из 18 операторов возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" - турецкие инженеры, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Дедусенко рассказал, что в общей сложности 322 гражданина Турции завершили профильное обучение в России по целевой программе подготовке эксплуатационного персонала и приступили к работе на АЭС "Аккую". Подготовка новых специалистов продолжается. "Допуск к управлению энергоблоком требует прохождения квалификационных экзаменов, которые принимаются руководителями технической дирекции АЭС, а до начала пусковых операций операторам также предстоит сдать авторизационные экзамены в Агентстве по ядерному регулированию Турции и получить лицензии регулятора. Мы уже сформировали первые 3 смены оперативного персонала, по 6 специалистов в каждой. Пять из восемнадцати операторов – турецкие инженеры", - рассказал Дедусенко. По его словам, в настоящее время в российских технических вузах обучаются более ста участников программы АЭС "Аккую", новый набор для обучения по трехгодичной программе магистратуры проводится ежегодно. Для работы на четырех энергоблоках станции предусмотрена подготовка не менее шестисот турецких специалистов. Выпускники программы работают в различных цехах и подразделениях АЭС "Аккую", в том числе в сменах оперативного персонала. Среди них есть специалисты по управлению реактором и турбиной, то есть турецкие инженеры непосредственно участвуют в управлении технологическими процессами на блочном пункте управления, участвуют в пусконаладочных работах и содействуют подготовке к предстоящим пусковым операциям. Подготовка операторов включает профильное образование, стажировки на действующих АЭС, практические занятия на полномасштабном тренажере в учебно-тренировочном центре на площадке АЭС "Аккую". Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, турция, аэс "аккую", росатом, аккую нуклеар