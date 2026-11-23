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"Росатом" планирует внедрить ядерное топливо на Нововоронежской АЭС

"Росатом" планирует внедрить ядерное топливо на Нововоронежской АЭС - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Росатом" планирует внедрить ядерное топливо на Нововоронежской АЭС

"Росатом" планирует в 2030-х годах применить на одном из энергоблоков Нововоронежской АЭС ядерное топливо, сочетающее в себе сразу несколько инновационных... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:20+0300

2026-11-23T14:20+0300

2026-11-23T14:20+0300

промышленность

нижний новгород

росатом

нововоронежская аэс

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" планирует в 2030-х годах применить на одном из энергоблоков Нововоронежской АЭС ядерное топливо, сочетающее в себе сразу несколько инновационных разработок, в конечном счете способствующих повышению эффективности атомной энергетики, сообщила пресс-служба топливного дивизиона компании. "В тридцатые годы в одном из реакторов ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС планируется внедрить ядерное топливо конструкции пятого поколения ТВС-5 с уран-плутониевой топливной композицией и хромированными оболочками твэлов", - говорится в сообщении. "Это решение позволит объединить в одной топливной кассете сразу несколько инновационных разработок "Росатома", которые сейчас проходят опытно-промышленную эксплуатацию по отдельности", - добавили там. В реакторе ВВЭР-1000 на Балаковской АЭС испытываются комбинированные топливные сборки с отдельными тепловыделяющими элементами на базе так называемого уран-плутониевого МОКС-топлива и хромированными оболочками, а на Нововоронежской АЭС – топливные сборки ТВС-5 для реакторов ВВЭР-1200. "Сочетание этих решений позволит вовлечь в замкнутый топливный цикл реакторы ВВЭР-1200, создать "безлюдное" промышленное производство уран-плутониевого топлива благодаря новой конструкции ТВС, а также использовать достижения программы "толерантного" топлива нового поколения безопасности", - отмечается в сообщении. Специалисты топливного и других дивизионов "Росатома" работают над новыми технологическими решениями в области ядерного топлива, способствующими повышению эффективности, надежности и безопасности эксплуатации АЭС, подчеркивает "Росатом". "Парк новых реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+ должен получить все лучшие решения, которые ранее были успешно внедрены на блоках ВВЭР-1000", - прокомментировал главный технолог АО "Концерн Росэнергоатом" (электроэнергетического дивизиона "Росатома") Дмитрий Ануфриев, слова которого приведены в сообщении. "Уже выполнен перевод всех ВВЭР-1200 на Ленинградской и Нововоронежской АЭС на 18-месячный топливный цикл. Следующие шаги – это внедрение тепловыделяющих сборок с новыми топливными композициями и конструкционными материалами", - добавил он. Эти и другие вопросы обсуждались на прошедшей в Нижнем Новгороде научно-технической конференции "Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки, опыт эксплуатации и направления развития". Это самая представительная в России конференция по вопросам ядерного топливного цикла (ЯТЦ), ее раз в два года проводит АО "ТВЭЛ" - управляющая компания топливного дивизиона "Росатома".

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промышленность, нижний новгород, росатом, нововоронежская аэс