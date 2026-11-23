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Акции SpaceX и Tesla дорожают на новостях о восстановлении Хуанга
Акции SpaceX и Tesla дорожают на новостях о восстановлении Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ
Акции SpaceX и Tesla дорожают на новостях о восстановлении Хуанга
Стоимость акций SpaceX и Tesla - компаний американского предпринимателя Илона Маска - растет после новостей о восстановлении в должности главы компании Дженсена | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:38+0300
2026-11-23T18:38+0300
2026-11-23T18:38+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций SpaceX и Tesla - компаний американского предпринимателя Илона Маска - растет после новостей о восстановлении в должности главы компании Дженсена Хуанга, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.20 мск цена акций Tesla росла на 13,18% - до 391,39 доллара за ценную бумагу. В то же время стоимость акций SpaceX поднималась на 9,18% - до 139,52 доллара.
Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного IPO привлекла почти 86 миллиардов долларов.
Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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рынок, сша, spacex, tesla, nvidia, toyota camry
Рынок, США, SpaceX, Tesla, Nvidia, Toyota Camry
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций SpaceX и Tesla - компаний американского предпринимателя Илона Маска - растет после новостей о восстановлении в должности главы компании Дженсена Хуанга, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.20 мск цена акций Tesla росла на 13,18% - до 391,39 доллара за ценную бумагу. В то же время стоимость акций SpaceX поднималась на 9,18% - до 139,52 доллара.
Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного IPO привлекла почти 86 миллиардов долларов.
Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.