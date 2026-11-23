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Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 1,21%

Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 1,21% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 1,21%

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника подскочил на 1,21%, следует из данных Московской биржи. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:08+0300

2026-11-23T19:08+0300

2026-11-23T19:08+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника подскочил на 1,21%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,21% - до 2381,62 пункта.

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2026

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рынок, акции, россия, мосбиржа