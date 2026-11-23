https://1prime.ru/20261123/analitiki-875441392.html

Аналитики ждут роста индекса деловой активности в еврозоне в ноябре

Аналитики ждут роста индекса деловой активности в еврозоне в ноябре - 23.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут роста индекса деловой активности в еврозоне в ноябре

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 51,9 пункта с уровня октября в | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T08:17+0300

2026-11-23T08:17+0300

2026-11-23T08:17+0300

мировая экономика

промышленность

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 51,9 пункта с уровня октября в 51,7 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в понедельник, 23 ноября, в 12.00 мск.

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мировая экономика, промышленность