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Аналитики ждут роста индекса деловой активности в еврозоне в ноябре
Аналитики ждут роста индекса деловой активности в еврозоне в ноябре - 23.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста индекса деловой активности в еврозоне в ноябре
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 51,9 пункта с уровня октября в | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T08:17+0300
2026-11-23T08:17+0300
2026-11-23T08:17+0300
мировая экономика
промышленность
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 51,9 пункта с уровня октября в 51,7 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в понедельник, 23 ноября, в 12.00 мск.
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мировая экономика, промышленность
Мировая экономика, Промышленность
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 51,9 пункта с уровня октября в 51,7 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные будут опубликованы компанией S&P Global в понедельник, 23 ноября, в 12.00 мск.