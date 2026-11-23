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Рейсы из Москвы в Анадырь и обратно задержаны из-за сильного ветра на Чукотке

Рейсы из Москвы в Анадырь и обратно задержаны из-за сильного ветра на Чукотке - 23.11.2026, ПРАЙМ

Рейсы из Москвы в Анадырь и обратно задержаны из-за сильного ветра на Чукотке

Авиарейсы из "Шереметьево" в Анадырь и обратно задержаны минимум на сутки по метеоусловиям на Чукотке, следует из информации на сайте аэропорта Анадыря. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T03:55+0300

2026-11-23T03:55+0300

2026-11-23T08:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – ПРАЙМ. Авиарейсы из "Шереметьево" в Анадырь и обратно задержаны минимум на сутки по метеоусловиям на Чукотке, следует из информации на сайте аэропорта Анадыря. Накануне региональное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с тем, что днем 23 ноября на побережье региона прогнозируются порывы ветра до 28 м/с. Под действие циклона попадает Анадырский муниципальный округ, МО Эгвекинот, Провиденский МО, Чукотский муниципальный район. Согласно информации на сайте аэропорта Анадыря, рейс из "Шереметьево" должен был прибыть в Анадырь в 12.40 местного времени (03.40 мск) понедельника, а обратно вылететь в 15.40 (06.40 мск). Теперь планируемое время прибытия рейса - 12.40 местного времени (03.40 мск) 24 ноября, а вылета из Анадыря - 15.40 (06.40 мск) 24 ноября. Кроме того, по метеоусловиям также задержаны рейсы из Анадыря в Залив Креста и Кепервеем и обратно.

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бизнес, туризм, россия, анадырь, чукотка, аэропорт шереметьево, мчс