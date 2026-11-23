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Балтзавод ОСК начал испытания паротурбинных установок ледокола "Чукотка"
Балтзавод ОСК начал испытания паротурбинных установок ледокола "Чукотка" - 23.11.2026, ПРАЙМ
Балтзавод ОСК начал испытания паротурбинных установок ледокола "Чукотка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Балтийский завод ОСК начал испытания паротурбинных установок строящегося универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:34+0300
2026-11-23T16:34+0300
2026-11-23T16:34+0300
промышленность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Балтийский завод ОСК начал испытания паротурбинных установок строящегося универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220, сообщила пресс-служба завода.
"На предприятии ОСК Балтийский завод начались испытания паротурбинных установок универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220. В рамках комплексных швартовных испытаний на турбины впервые подан пар от реакторных установок — это ключевой этап проверки энергетической установки судна", - говорится в сообщении.
Перед началом испытаний выполнены пусконаладочные работы систем, обеспечивающих работу паротурбинной установки ПТУ-72, и осуществлен физический пуск ядерных реакторов.
После завершения комплексных швартовных испытаний паротурбинных установок левого и правого бортов строительство ледокола выйдет на финишную прямую. Завершающим этапом станут заводские ходовые испытания судна, сообщает завод.
"Чукотка" — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу "Росатома".
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промышленность, россия, балтийский завод, росатом
Промышленность, РОССИЯ, Балтийский завод, Росатом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Балтийский завод ОСК начал испытания паротурбинных установок строящегося универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220, сообщила пресс-служба завода.
"На предприятии ОСК Балтийский завод начались испытания паротурбинных установок универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220. В рамках комплексных швартовных испытаний на турбины впервые подан пар от реакторных установок — это ключевой этап проверки энергетической установки судна", - говорится в сообщении.
Перед началом испытаний выполнены пусконаладочные работы систем, обеспечивающих работу паротурбинной установки ПТУ-72, и осуществлен физический пуск ядерных реакторов.
После завершения комплексных швартовных испытаний паротурбинных установок левого и правого бортов строительство ледокола выйдет на финишную прямую. Завершающим этапом станут заводские ходовые испытания судна, сообщает завод.
"Чукотка" — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу "Росатома".