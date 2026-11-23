https://1prime.ru/20261123/baltzavod-875463445.html

Балтзавод ОСК начал испытания паротурбинных установок ледокола "Чукотка"

Балтзавод ОСК начал испытания паротурбинных установок ледокола "Чукотка" - 23.11.2026, ПРАЙМ

Балтзавод ОСК начал испытания паротурбинных установок ледокола "Чукотка"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Балтийский завод ОСК начал испытания паротурбинных установок строящегося универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:34+0300

2026-11-23T16:34+0300

2026-11-23T16:34+0300

промышленность

россия

балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Балтийский завод ОСК начал испытания паротурбинных установок строящегося универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220, сообщила пресс-служба завода. "На предприятии ОСК Балтийский завод начались испытания паротурбинных установок универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220. В рамках комплексных швартовных испытаний на турбины впервые подан пар от реакторных установок — это ключевой этап проверки энергетической установки судна", - говорится в сообщении. Перед началом испытаний выполнены пусконаладочные работы систем, обеспечивающих работу паротурбинной установки ПТУ-72, и осуществлен физический пуск ядерных реакторов. После завершения комплексных швартовных испытаний паротурбинных установок левого и правого бортов строительство ледокола выйдет на финишную прямую. Завершающим этапом станут заводские ходовые испытания судна, сообщает завод. "Чукотка" — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу "Росатома".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, балтийский завод, росатом