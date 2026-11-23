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Массовая забастовка в Бельгии практически остановила авиасообщение в стране

Массовая забастовка в Бельгии практически остановила авиасообщение в стране - 23.11.2026, ПРАЙМ

Массовая забастовка в Бельгии практически остановила авиасообщение в стране

Массовая забастовка в Бельгии в понедельник практически остановила авиасообщение в стране, только в главном аэропорту Брюсселя отменили 404 рейса, а ущерб... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:31+0300

2026-11-23T20:31+0300

2026-11-23T20:31+0300

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мировая экономика

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. Массовая забастовка в Бельгии в понедельник практически остановила авиасообщение в стране, только в главном аэропорту Брюсселя отменили 404 рейса, а ущерб экономике от однодневной остановки полетов оценивается примерно в 25 миллионов евро, сообщает бельгийское агентство Белга со ссылкой на руководство аэропорта. По имеющейся информации, из 429 запланированных рейсов в аэропорту Завентем должны за сутки состояться лишь 25. Отмена полетов затронула более 51 тысячи пассажиров. Второй крупный аэропорт страны, Брюссель-Шарлеруа, полностью отменил все рейсы на понедельник. Причиной остановки авиасообщения стала забастовка авиадиспетчеров компании Skeyes, которая приостановила обычное обслуживание воздушного движения с 7.00 до 21.00 по местному времени (9.00-23.00 мск). Как сообщил представитель аэропорта Брюсселя Завентем агентству Belga, один день без авиасообщения обходится бельгийской экономике примерно в 25 миллионов евро. В эту сумму входят потери аэропортов, авиакомпаний, туристических и обслуживающих предприятий. По оценке фламандской ассоциации туристических компаний VVR, дополнительные расходы организованного туристического сектора только за нынешнюю забастовку составят не менее 4,5 миллиона евро. С учетом предыдущих забастовок за последние месяцы ущерб отрасли превысил 55 миллионов евро. Забастовка также нарушила работу общественного транспорта. В Брюсселе действовали только две из четырех линий метро, было сокращено движение трамваев и автобусов. Профсоюзы выступают против политики бюджетной экономии правительства премьер-министра Барта Де Вевера, включая изменения пенсионной системы, условий труда и социальных расходов. По данным представителей авиационной отрасли, нынешняя акция стала уже одиннадцатой забастовкой, затронувшей воздушное пространство Бельгии за последние 11 месяцев.

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бизнес, мировая экономика, брюссель, бельгия