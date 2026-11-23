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Биткоин дорожает на 6% на новостях о восстановлении Хуанга
Биткоин дорожает на 6% на новостях о восстановлении Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ
Биткоин дорожает на 6% на новостях о восстановлении Хуанга
Стоимость биткоина в понедельник днем растет уже на 6%, его цена поднимается до 64,3 тысячи долларов на фоне новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:50+0300
2026-11-23T17:50+0300
2026-11-23T17:50+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник днем растет уже на 6%, его цена поднимается до 64,3 тысячи долларов на фоне новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia, следует из данных торгов.
Совет директоров Nvidia в понедельник выпустил заявление, в котором сообщил, что единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.28 мск дорожал на 5,98% за сутки - до 64 293,99 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 6,18% - в среднем до 64 322,36 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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рынок, сша, nvidia, binance, coinmarketcap
Рынок, США, Nvidia, Binance, CoinMarketCap
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник днем растет уже на 6%, его цена поднимается до 64,3 тысячи долларов на фоне новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности главы американского технологического гиганта Nvidia, следует из данных торгов.
Совет директоров Nvidia в понедельник выпустил заявление, в котором сообщил, что единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.28 мск дорожал на 5,98% за сутки - до 64 293,99 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 6,18% - в среднем до 64 322,36 доллара. Динамика также приводится за сутки.